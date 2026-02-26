قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

أبطال آسيا
أبطال آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يشهد مواجهات قوية بين أبرز الفرق العربية والخليجية خلال الفترة المقبلة.

أبرز المباريات:

الأهلي السعودي × الدحيل القطري

  • مباراة الذهاب: 2 مارس على ملعب "البيت"
  • مباراة الإياب: 9 مارس على ملعب "الإنماء" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

شباب أهلي دبي × تراكتور الإيراني

  • مباراة الذهاب: 2 مارس على ملعب "آل راشد" الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة
  • مباراة الإياب: 9 مارس على ملعب "يادجار إمام" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

الهلال السعودي × السد القطري

  • مباراة الذهاب: 3 مارس على ملعب "جاسم آل حمد"
  • مباراة الإياب: 10 مارس على ملعب "المملكة أرينا" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

الاتحاد السعودي × الوحدة الإماراتي

  • مباراة الذهاب: 3 مارس على ملعب "آل نهيان" الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة
  • مباراة الإياب: 10 مارس على ملعب "الإنماء" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

تأتي هذه المباريات في إطار منافسات الدور الثاني من البطولة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتخطي الدور والتأهل إلى ربع النهائي.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

المتهمين

بسبب خلافات الميراث .. شخص يدفع زوجة شقيقه بمصرف مائي في البحيرة

ارشيفيه

اصطدمت الملاكى والكارو.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت الأكراد بالدقهلية

المتهمين

بسبب عمود إنارة.. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

