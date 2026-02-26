الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يشهد مواجهات قوية بين أبرز الفرق العربية والخليجية خلال الفترة المقبلة.

أبرز المباريات:

الأهلي السعودي × الدحيل القطري

مباراة الذهاب: 2 مارس على ملعب "البيت"

مباراة الإياب: 9 مارس على ملعب "الإنماء" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

شباب أهلي دبي × تراكتور الإيراني

مباراة الذهاب: 2 مارس على ملعب "آل راشد" الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الإياب: 9 مارس على ملعب "يادجار إمام" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

الهلال السعودي × السد القطري

مباراة الذهاب: 3 مارس على ملعب "جاسم آل حمد"

مباراة الإياب: 10 مارس على ملعب "المملكة أرينا" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

الاتحاد السعودي × الوحدة الإماراتي

مباراة الذهاب: 3 مارس على ملعب "آل نهيان" الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الإياب: 10 مارس على ملعب "الإنماء" الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

تأتي هذه المباريات في إطار منافسات الدور الثاني من البطولة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتخطي الدور والتأهل إلى ربع النهائي.