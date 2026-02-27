أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته

أثار الفنان أحمد عبد الحميد حالة من الجدل خلال أحدث ظهور إعلامي له مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" المذاع على قناة النهار، بعد إدلائه بتصريح صادم يخص أسطورة الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين.

ووجهت المذيعة أميرة بدر سؤالاً لأحمد عبد الحميد قائلة: "من هو الممثل الذي يمتلك حظاً يفوق موهبته؟". في البداية، رفض عبد الحميد ذكر أي أسماء من زملائه الحاليين تجنباً للمشاكل، قائلاً: "مستحيل أقول أسامي".

ولكن بعد تعديل السؤال ليصبح عن "ممثل من زمن الفن الجميل"، تردد عبد الحميد قليلاً قبل أن يجيب بوضوح: "مش عايز حد يزعل مني.. إسماعيل ياسين الله يرحمه"، مؤكداً وجهة نظره بأن حظ النجم الراحل كان أكبر من حجم موهبته الفنية.