أحمد عبد الحميد : موافق أضرب علقة من السقا مش العوضي في فيلم أكشن

أكد الفنان احمد عبد الحميد، أنه يفضل تجسيد شخصية "سبرتو" التي قدمها الراحل مصطفى متولي في فيلم "شمس الزناتي" على شخصية "جعيدي"، وعبر عن تفضيله لأن يكون ممثلاً صاعداً يكافح من أجل إثبات موهبته بدلاً من أن يكون "موديل إعلانات" يمتلك أموالاً طائلة.

واختار احمد عبد الحميد، خلال اسئلة سريعة ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، على قناة النهار، تلقى "علقة" من الفنان أحمد السقا بدلاً من أحمد العوضي في حالة اختيار تقديم عمل مع نجوم الاكشن، معللاً ذلك بحبه الشديد للسقا ومعرفته الشخصية به، كما أبدى رغبته في تقديم دور "مدمن كلة" أمام أحمد عز، مفضلاً ذلك على دور "حرامي غسيل" مع كريم عبد العزيز، نظراً لطبيعة الدور نفسه.

وأعلن احمد عبد الحميد انتمائه الشديد للنادي الأهلي، مفضلاً اللاعب إمام عاشور على شيكابالا، كما اختار متابعة الراقصة "بدارة" على وسائل التواصل الاجتماعي.