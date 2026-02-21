بين البراءة والاستغلال.. أحمد عبد الحميد يقع في فخ نهى عابدين بـ"سوا سوا"

بابتسامة هادئة وحكاية حلم مفبركة، وقع عظيمة (أحمد عبدالحميد)، في فخ نجوى (نهى عابدين) لتنسج خيوطها حوله في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوا سوابالنسبة لعظيمة، الذي يرى العالم بعفوية ويفسر الكلمات بمعانيها المباشرة، كان إخبارها له بأنه بطل أحلامها مفتاحاً سحرياً لفتح أبواب ثقته المطلقة.

ويتألق أحمد عبد الحميد في تجسيد هذا المشهد، حيث تفيض عيناه بنظرات ثقة وحب فطرية، ويمنح الشخصية روحاً تعطي بصدق لأنها تظن أنها وجدت الحب.

بينما يراقب المشاهد سقوط هذا النقاء في فخ الاستغلال، فقد منحته نجوى احتواءً زائفاً ليكون طعماً يخفي مصالحها، وتستغله ليكون سلماً في استلام النقود من الأشخاص الذين تقوم بالتنصت على هواتفهم وتهديدهم.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.