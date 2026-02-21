مفتي الجمهورية: الانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة

أكد نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، أنه هناك من يدعي الانتساب إلى آل بيت النبي محمد ، والانتساب لآل بيت النبوة له ضوابط خاصة .



وقال نظير محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"عند الحديث عن المستحق للانتساب لآل بيت النبي نحن أمام أقوال للعلماء والبعض ينظر إلى الطريق الذي يسلكه العبد والبعض ينظر للنسب والقرابة والبعض ينظر للطاعة والعبادة ".



وتابع نظير محمد عياد :" هناك من العلماء من يقول إن من يستحق الانتساب لآل بيت النبوة من يرد البيت الحرام وهناك من يقول أن المقصود به كل تقي ".

وأكمل نظير محمد عياد :" هناك من يتحدث بأن الانتساب لآل بيت النبي يتعلق بأمهات المؤمنين وهو أزواج النبي محمد والبعض يربط الانتساب لآل البيت بالحسن والحسين ".