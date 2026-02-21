قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل التراث هو القرآن والسنة؟ شوقي علام يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
محمد شحتة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن تراثنا الإسلامي قائم على التنوع المعرفي، وأن الإسلام لم يُرغّب في علم دون آخر، بل وسّع دائرة المعرفة لتشمل علوم النبات والجيولوجيا والإنسان والحيوان.

واستشهد شوقي علام، في تصريح له، بقول الله تعالى عن اختلاف ألوان الثمرات والجبال والناس والدواب، مبينًا أن ختام الآية بقوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» جاء بعد الإشارة إلى هذه العلوم المتعددة، في دلالة على أن كل علم معتبر يوصل إلى الحقيقة ويقود إلى القرب من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح، أن علماء الإسلام وعلماء الأزهر عبر التاريخ اتسموا بالموسوعية العلمية، فلم يكن العلم لديهم منغلقًا في تخصص واحد، بل كان نسيجًا واحدًا تتكامل فيه المعارف، مستشهدًا بنماذج من شيوخ الأزهر الذين جمعوا بين علوم الشريعة وعلوم أخرى، مثل الشيخ أحمد الدمنهوري الذي ألّف في علوم الأزهر المعروفة وله أيضًا رسالة في التشريح في علم الطب، وكذلك الإمام حسن العطار الذي ألّف في مجالات متعددة منها طرق استنباط المعادن من باطن الأرض، مؤكدًا أن هذه الموسوعية زادت من ثقل التخصص ولم تنتقص منه، وأن التخصص مطلوب لكن لا ينبغي أن يعزل الإنسان عن بقية المعارف.

وبيّن أن ما نطلق عليه مصطلح “التراث” يحتاج إلى ضبط في الفهم، موضحًا أنه يمكن إطلاق معنى الميراث على ما تركه الوحي من قرآن وسنة باعتبار أنهما أورثا للأمة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

وأشار إلى أن الناس في تعاملهم مع هذا الميراث ينقسمون إلى ظالم لنفسه بترك العمل به، ومقتصد يعمل أحيانًا ويقصر أحيانًا، وسابق بالخيرات تعلم الكتاب وعلمه وعمل به، مؤكدًا أن هذا الميراث هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين قال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي».

وشدد على ضرورة عدم المساواة بين الوحي المنزل وفهم العلماء له، موضحًا أن الشريعة هي النص الثابت المتمثل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفقه فهو فهم بشري يتأثر بالسياق والزمن والمتغيرات، ويدور في فلك النص الشريف دون أن يساويه.

كما أكد أن السنة النبوية حُفظت باحتياط علمي دقيق منذ عهد الصحابة، مستشهدًا باحتياط سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في طلب الشهادة على الحديث قبل الحكم، ثم ما تلا ذلك من جهود علمية واسعة في دراسة الأسانيد وأحوال الرواة وتقسيم الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه، بما يعكس حركة علمية راسخة حافظت على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم واستثمرته بالاستنباط ومواكبة مستجدات كل عصر.

مفتي الجمهورية السابق شوقي علام الإسلام التراث القرآن السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

بالصور

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد