5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
رياضة

جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين

خوان جارسيا
خوان جارسيا
إسراء أشرف

تحدث الحارس الشاب خوان جارسيا ، عن كواليس انتقاله إلى برشلونة، مؤكدًا أن الدور الذي لعبه المدرب هانز فليك كان حاسمًا في حسم قراره، بعد تواصل مباشر بينهما أظهر خلاله المدرب تمسكًا واضحًا بضمه.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا، أوضح جارسيا أن اهتمام برشلونة به شكل لحظة خاصة في مسيرته، مشيرًا إلى أنه درس العرض بعناية مع عائلته قبل أن يقرر خوض التحدي بقميص أحد أكبر الأندية في العالم.

وأضاف أن هوية النادي الكروية وطموحه الدائم للبطولات يتماشيان مع شخصيته، لا سيما في ظل اعتماد الفريق على مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب.

وأكد الحارس الشاب، أن ثقة المدرب كانت عنصرًا أساسيًا في اختياره، معتبرًا أن دعم الجهاز الفني يمنح أي لاعب دفعة معنوية كبيرة، خاصة عند الانضمام إلى نادٍ بحجم برشلونة.

وبخصوص المنافسة على مركز الحارس الأساسي، شدد على أنه يدرك حجم التحدي، لكنه جاء بعقلية تنافسية واضحة ورغبة في إثبات جدارته وانتزاع المكانة الأولى.

وعن الجدل التحكيمي، أشار جارسيا إلى أن الأخطاء تبقى جزءًا من كرة القدم بسبب سرعة اللعب، معتبرًا أن تقنية الفيديو ساهمت في تقليلها، لكن الأهم هو تركيز الفريق على أدائه بعيدًا عن أي عوامل خارجية.

كما تحدث عن أسلوب اللعب الذي ينتهجه برشلونة، موضحًا أنه يعتمد على جرأة ومخاطرة محسوبة، ما يجعله فعالًا للغاية عند تنفيذه بالشكل الصحيح، لكنه يتطلب تركيزًا عاليًا لتفادي الأخطاء المكلفة.

وفي ما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، شدد جارسيا على أهمية التحلي بالهدوء وفرض الإيقاع منذ البداية عبر تسجيل هدف مبكر، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانات التي تخوله للمنافسة على لقب الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا، بشرط ترجمة ذلك إلى أداء عملي داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الضغوط في برشلونة مضاعفة دائمًا، لأن سقف الطموحات لا يقل عن حصد جميع الألقاب والمنافسة بقوة في كل البطولات.

يُذكر أن مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستقام يوم 3 مارس على ملعب كامب نو، بعد خسارة لقاء الذهاب بأربعة أهداف دون رد.

