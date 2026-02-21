قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
تكنولوجيا وسيارات

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

ألسفن
ألسفن
عزة عاطف

تستمر سيارة شانجان السفن موديل 2025 في انتزاع لقب "أرخص سيارة زيرو" في السعودية، حيث يبدأ سعر فئتها الأساسية من حوالي 44,850 ريالًا سعوديًا (شامل ضريبة القيمة المضافة). 

تمثل هذه السيارة الحل السحري للمقيمين الذين يرغبون في الهروب من مشاكل السيارات المستعملة وامتلاك مركبة بضمان الوكيل، وبسعر يقل كثيرًا عن أقرب المنافسين مثل تويوتا يارس أو هيونداي أكسنت.

اقتصادية الوقود: صديقة المحفظة في المشاوير اليومية

تعتمد ألسفن 2025 على محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر، وهو محرك مصمم خصيصًا للتوفير. 

ما يجعلها المفضلة للمغترب هو كفاءة استهلاك الوقود التي تصل إلى 18.3 كم لكل لتر، مما يعني أن استهلاكها للبنزين منخفض جدًا سواء في زحام المدن مثل الرياض وجدة، أو في الطرق الطويلة. 

يضمن هذا الأداء للمالك تقليل فاتورة الوقود الشهرية لأدنى مستوياتها، وهو عامل حاسم عند اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات عملية: ذكاء التصميم في هيكل مدمج

رغم سعرها الزهيد، تأتي ألسفن بتجهيزات تضمن راحة السائق؛ فهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 5 سرعات، وشاشة معلوماتية مدمجة، وحساسات خلفية للمساعدة في الركن. 

كما أن حجمها المدمج يجعلها رشيقة جدًا في المناورة داخل المواقف الضيقة والزحام، مع توفر مكيف هواء يتميز بقوة تبريد جيدة تتناسب مع المناخ الصحراوي للمملكة.

سهولة الصيانة وقيمة إعادة البيع في 2026

أكثر ما يشغل بال المغترب هو "توافر قطع الغيار"، وتتميز شانجان بانتشار واسع لمراكز صيانة وكيلها في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى رخص أسعار قطع غيارها الاستهلاكية مقارنة بالسيارات الكورية واليابانية. 

كما أن السيارة بدأت في بناء سمعة جيدة في سوق "المستعمل"، مما يسهل عملية بيعها لاحقًا عند الحاجة دون خسارة كبيرة في قيمتها.

شانجان ألسفن 2025 أرخص سيارة بالسعودية سيارات للمغتربين سعر ألسفن زيرو سيارة اقتصادية 2025 السيارات بالسعودية

