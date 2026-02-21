قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عيد أبو الحمد: أعانى من قلة الأعمال الفنية وأنا مش بشحت

الفنان عيد أبو الحمد
الفنان عيد أبو الحمد
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان عيد أبو الحمد عن معاناته بسبب قلة العمل، خاصة أنه لا يشارك فى أى عمل فني سوى قبل شهر رمضان بشهرين فقط، وهو ما يمثل له أزمة مادية باقى العام. 

وقال عيد أبو الحمد خلال لقائه في برنامج فاكر ولا ناسي تقديم الإعلامية سمر جمعة: مش بشتغل غير قبل رمضان بشهرين، واللي جاي على قد اللي رايح، والظروف بتبقى صعبة؛ لأنه بيبقى عليا مسؤولية بيتي وزوجتي، والتكاليف غالية.

وأكد عيد أبو الحمد  أن كلامه لا يعنى طلب المساعدة او الشكوى وقال : أنا مش بقول كده علشان بشحت، لكن فيه زملاء بيساعدوني.

تفاصيل معاناة عيد أبو الحمد 

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل معاناة زوجته مع المرض بسبب حقنها بشكل خاطىء.

وقال عبد أبو الحمد في تصريحات تليفزيونية أن زوجته كانت بحاجة لإجراء عملية جراحية تكلفتها 30 ألف جنيه، ولم يكن يمتلك المبلغ في ذلك الوقت، لكنه تلقى دعمًا من زملائه في الوسط الفني لإنقاذها.

وأضاف عيد أبو الحمد، أن زوجته منذ 7 أشهر لم تعد قادرة على المشي أو النهوض من السرير، مؤكدًا حاجتها لمتابعة طبية عاجلة.

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن شخصيته في مسلسل “بنج كلي” لأول مرة.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل مريض ويجري عمليات كثيرة، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من المخرجة نادين خان، معقبا: “العمل معها مميز”.

مسلسل “بنج كلي” بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

