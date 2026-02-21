عيد أبو الحمد: أعانى من قلة الأعمال الفنية وأنا مش بشحت

أعلن الفنان عيد أبو الحمد عن معاناته بسبب قلة العمل، خاصة أنه لا يشارك فى أى عمل فني سوى قبل شهر رمضان بشهرين فقط، وهو ما يمثل له أزمة مادية باقى العام.

وقال عيد أبو الحمد خلال لقائه في برنامج فاكر ولا ناسي تقديم الإعلامية سمر جمعة: مش بشتغل غير قبل رمضان بشهرين، واللي جاي على قد اللي رايح، والظروف بتبقى صعبة؛ لأنه بيبقى عليا مسؤولية بيتي وزوجتي، والتكاليف غالية.

وأكد عيد أبو الحمد أن كلامه لا يعنى طلب المساعدة او الشكوى وقال : أنا مش بقول كده علشان بشحت، لكن فيه زملاء بيساعدوني.

تفاصيل معاناة عيد أبو الحمد

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل معاناة زوجته مع المرض بسبب حقنها بشكل خاطىء.

وقال عبد أبو الحمد في تصريحات تليفزيونية أن زوجته كانت بحاجة لإجراء عملية جراحية تكلفتها 30 ألف جنيه، ولم يكن يمتلك المبلغ في ذلك الوقت، لكنه تلقى دعمًا من زملائه في الوسط الفني لإنقاذها.

وأضاف عيد أبو الحمد، أن زوجته منذ 7 أشهر لم تعد قادرة على المشي أو النهوض من السرير، مؤكدًا حاجتها لمتابعة طبية عاجلة.

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن شخصيته في مسلسل “بنج كلي” لأول مرة.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل مريض ويجري عمليات كثيرة، مشيرا إلى أنه تم ترشيحه من المخرجة نادين خان، معقبا: “العمل معها مميز”.

مسلسل “بنج كلي” بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.