متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

بالصور

أسماء عبد الحفيظ

الصيام عبادة عظيمة وله فوائد صحية عديدة عند ممارسته بطريقة صحيحة، لكن في بعض الحالات قد يتحول الصيام إلى خطر صحي إذا تجاهل الشخص إشارات جسمه أو كان يعاني من ظروف طبية خاصة. معرفة متى يصبح الصيام غير آمن أمر ضروري للحفاظ على السلامة قبل أي شيء.

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الحالات التي قد تجعل الصيام خطرًا، والعلامات التي تستدعي كسر الصيام فورًا، والفئات التي تحتاج استشارة طبية قبل الصيام.

أولًا: انخفاض حاد في سكر الدم

من أخطر الحالات التي قد تجعل الصيام خطرًا صحيًا هو الانخفاض الشديد في مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

  • أعراض انخفاض السكر تشمل
    تعرق شديد
  • رعشة في اليدين
  • دوخة قوية
  • تشوش في الرؤية
  • ارتباك أو فقدان وعي

عند ظهور هذه العلامات يجب كسر الصيام فورًا لتجنب مضاعفات خطيرة.

ثانيًا: الجفاف الشديد

الجفاف البسيط شائع في رمضان، لكن عندما يتطور إلى جفاف شديد يصبح الصيام خطرًا.

  • علامات الجفاف الخطير تشمل
  • دوخة حادة أو إغماء
  • خفقان سريع في القلب
  • قلة التبول بشكل واضح
  • صداع شديد جدًا
  • انخفاض ضغط الدم

في هذه الحالة يجب شرب الماء فورًا واستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.

ثالثًا: هبوط حاد في ضغط الدم

بعض الأشخاص يعانون من انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام، خاصة في الطقس الحار أو عند الوقوف المفاجئ.

إذا صاحب الهبوط دوخة شديدة أو سقوط أو عدم القدرة على التركيز، فقد يتحول الصيام إلى خطر صحي ويتطلب إنهاء الصيام حفاظًا على السلامة.

رابعًا: تفاقم الأمراض المزمنة

هناك حالات مرضية قد تتأثر بالصيام إذا لم تتم إدارتها طبيًا بشكل صحيح، مثل

  • أمراض القلب المتقدمة
  • الفشل الكلوي
  • القرحة النشطة أو النزيف الهضمي
  • السكري غير المنتظم
  • الربو الحاد

في هذه الحالات يجب استشارة الطبيب قبل الصيام، لأن الامتناع عن الطعام والشراب قد يزيد من حدة الأعراض.

خامسًا: الحمل والرضاعة في بعض الحالات

ليست كل الحوامل أو المرضعات ممنوعات من الصيام، لكن إذا ظهر

  • إرهاق شديد
  • دوار مستمر
  • انخفاض ضغط
  • قلة حركة الجنين
  • علامات جفاف واضحة

فيجب تقييم الوضع طبيًا لأن الصيام قد يؤثر على الأم أو الطفل في بعض الحالات.

سادسًا: الإرهاق الشديد غير المعتاد

الشعور بالتعب في رمضان طبيعي في الأيام الأولى، لكن إذا كان الإرهاق شديدًا لدرجة عدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية، أو مصحوبًا بصداع قوي جدًا أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فهنا يجب التعامل بجدية وعدم تجاهل الأعراض.

الفرق بين التعب الطبيعي والخطر الصحي

التعب الطبيعي يكون خفيفًا إلى متوسط ويتحسن مع الراحة والتنظيم الغذائي.
أما الخطر الصحي فيكون مصحوبًا بأعراض قوية أو مفاجئة أو مستمرة تؤثر على الوعي أو القدرة على الحركة أو التنفس.

متى يجب كسر الصيام فورًا       

  • عند الإغماء
  • عند هبوط حاد في السكر أو الضغط
  • عند جفاف شديد
  • عند ألم صدر أو ضيق تنفس
  • عند تشنجات أو ارتباك ذهني

حفظ النفس مقدم على أي شيء، والدين يراعي صحة الإنسان ولا يفرض ما يسبب له ضررًا.

كيف تصوم بأمان

  • استشر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض مزمن
  • نظم مواعيد أدويتك قبل رمضان
  • اشرب كمية كافية من الماء
  • تناول وجبات متوازنة
  • تجنب المجهود الشاق في الحر
