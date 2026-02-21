قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر: شوبير يتميز بالسعي وراء المعلومة..ومدحت شلبي يعتمد على قناعاته الخاصة
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
حكم استخدام الحقن والمحاليل في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب
لاتهامه بالتعدي على زوجته.. محمود حجازي يواجه هذه العقوبة بالقانون
النيابة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
رياضة

الأبيض يتصدر الدوري قريبا.. خالد الغندور يثير الجدل بعد فوز الزمالك

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الزمالك المثير على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك المكسب في الملعب و تحكيم عادل، الزمالك لو كسب مباراته ال ١٧  يتصدر الدوري"

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34  نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة  الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

خالد الغندور فوز الزمالك الزمالك حرس الحدود موعد مباراة الزمالك أمام زد

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

نوران ماجد

نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم بأحداث مسلسل أولاد الراعي

الفنان عصام عمر و الفنان عمر شريف

تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من عين سحرية .. شجار عنيف بين عصام عمر وعمر شريف

عمرو سعد

مسلسل إفراج يستمر في صدارة التريند بعد عرض الحلقتين 2و3

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

