ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم

يحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا مساء اليوم السبت في مواجهة تقام عند السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

ويدخل ريال مدريد المباراة منتشيًا بانتصاره الكبير على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي منحه القمة برصيد 60 نقطة، مستفيدًا من خسارة برشلونة أمام جيرونا.

ويأمل المدرب ألفارو أربيلوا في مواصلة النتائج الإيجابية للحفاظ على فارق الصدارة في سباق اللقب.

وتضم القائمة خيارات حراسة المرمى كلًا من تيبو كورتوا وأندري لونين وسيرجيو ميستري، فيما يتواجد في خط الدفاع داني كارفاخال، دافيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، كاريراس، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر وفيرلان ميندي.

وفي خط الوسط تضم القائمة أردا جولر، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس وتياجو، بينما يقود الهجوم كل من فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو، إبراهيم دياز وماستانتونو.

ويفتقد الفريق خدمات عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم إيدير ميليتاو، دين هويسن، جود بيلينجهام ورودريجو جويس، ما يفرض تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني في إدارة اللقاء.