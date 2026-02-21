الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

يستعد فريق الاهلي لمواجهة سموحة في اطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام سموحة





يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الاهلي وسموحة عبر قناة اون تايم سبورت

يحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.