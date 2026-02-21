قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص

بن رمضان
بن رمضان
محمد سمير

حسمت إدارة الكرة بـ النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان مع نهاية الموسم الجاري، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها بقميص الفريق الأحمر.

لا عروض رسمية لبن رمضان

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن بن رمضان لم تصله أي عروض رسمية حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو عبر النادي، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا يتجاوز مرحلة الاهتمامات غير الرسمية أو التكهنات الإعلامية.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لا تنوي فتح باب النقاش حول مستقبل محمد علي بن رمضان في الوقت الحالي، موضحًا أن فكرة بيعه أو حتى إعارته غير مطروحة تمامًا على طاولة القرار داخل النادي، في ظل الحاجة الفنية لخدماته خلال المرحلة المقبلة.

اقتراب رحيل المالي أليو ديانج

ويأتي هذا الموقف في ظل اقتراب رحيل المالي أليو ديانج بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده، ما يجعل الحفاظ على قوام خط الوسط أولوية قصوى بالنسبة للإدارة والجهاز الفني.

من جانبه، أبدى المدير الفني الدنماركي ييس توروب تمسكه الكامل ببقاء اللاعب، معتبرًا إياه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، خاصة في ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر في المباريات الأخيرة لما يمتلكه من قدرات فنية وتكتيكية.

وتسعى إدارة الأهلي للحفاظ على استقرار الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، خصوصًا مع المنافسة على أكثر من جبهة محلية وقارية، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يستهدف الفريق استعادتها بقوة.

وترى الإدارة أن التفريط في عنصر مؤثر مثل محمد علي بن رمضان في هذا التوقيت قد يؤثر على توازن الفريق، خاصة أنه أصبح من العناصر الثابتة في وسط الملعب ويمثل إضافة واضحة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وبذلك، يغلق الأهلي الباب أمام أي حديث عن رحيل لاعبه التونسي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأولوية هي الاستقرار الفني ومواصلة المشوار نحو حصد الألقاب.

الأهلي ييس توروب أليو ديانج النادي الأهلي محمد علي بن رمضان الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

سلوت

سلوت يرد على تصريحات روني: الهيبة تقاس بالإنجازات وليس بالمقارنات

كامويش

مهاجم الأهلي يخضع لجلسات مكثفة مع الطبيب النفسي.. إعلامي يكشف

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد