الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص

حسمت إدارة الكرة بـ النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان مع نهاية الموسم الجاري، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها بقميص الفريق الأحمر.

لا عروض رسمية لبن رمضان

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن بن رمضان لم تصله أي عروض رسمية حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو عبر النادي، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا يتجاوز مرحلة الاهتمامات غير الرسمية أو التكهنات الإعلامية.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لا تنوي فتح باب النقاش حول مستقبل محمد علي بن رمضان في الوقت الحالي، موضحًا أن فكرة بيعه أو حتى إعارته غير مطروحة تمامًا على طاولة القرار داخل النادي، في ظل الحاجة الفنية لخدماته خلال المرحلة المقبلة.

اقتراب رحيل المالي أليو ديانج

ويأتي هذا الموقف في ظل اقتراب رحيل المالي أليو ديانج بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده، ما يجعل الحفاظ على قوام خط الوسط أولوية قصوى بالنسبة للإدارة والجهاز الفني.

من جانبه، أبدى المدير الفني الدنماركي ييس توروب تمسكه الكامل ببقاء اللاعب، معتبرًا إياه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، خاصة في ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر في المباريات الأخيرة لما يمتلكه من قدرات فنية وتكتيكية.

وتسعى إدارة الأهلي للحفاظ على استقرار الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، خصوصًا مع المنافسة على أكثر من جبهة محلية وقارية، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يستهدف الفريق استعادتها بقوة.

وترى الإدارة أن التفريط في عنصر مؤثر مثل محمد علي بن رمضان في هذا التوقيت قد يؤثر على توازن الفريق، خاصة أنه أصبح من العناصر الثابتة في وسط الملعب ويمثل إضافة واضحة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وبذلك، يغلق الأهلي الباب أمام أي حديث عن رحيل لاعبه التونسي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأولوية هي الاستقرار الفني ومواصلة المشوار نحو حصد الألقاب.