قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمية الخشاب توجه رسالة لـ غادة عبد الرازق.. ماذا قالت؟

غادة عبد الرازق وسمية الخشاب
غادة عبد الرازق وسمية الخشاب
سارة عبد الله

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة للفنانة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مستعيدة ذكرياتها معها من مسلسل “الحاج متولي”.

وشاركت سمية الخشاب صورة تجمعها مع غادة عبد الرازق، وكتبت: “بحبك وكل سنة واتي طيبة”.

من جانب اخر، انتقدت الفنانة غادة عبد الرازق حالة الانسياق وراء “التريند” في صناعة الدراما، معتبرة أن السوشيال ميديا أصبحت بوابة للشهرة السريعة على حساب القيمة الفنية وجودة المحتوى، مؤكدة رفضها لهذا التوجه بشكل قاطع.

رقابة واعية على الأعمال الدرامية

وشددت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على ضرورة وجود رقابة واعية على الأعمال الدرامية، في ظل لجوء بعض صناع المحتوى إلى إدخال مشاهد لا تخدم السياق الدرامي، بل تُضاف فقط لإثارة الجدل وجذب المشاهدات.

تصدر قوائم التفاعل

وأوضحت أن بعض هذه المشاهد تكون مبالغًا فيها أو استفزازية دون مبرر فني، معتبرة أن الهدف منها ليس خدمة القصة، بل تصدر قوائم التفاعل، مضيفة أنها لا تحب ثقافة “التريند” ولا تفهم كيف أصبحت معيارًا للنجاح، خاصة في ظل سعي البعض لإحداث ضجة بأي وسيلة ممكنة.

مواقع التواصل الاجتماعي 

وأشارت غادة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي غيّرت قواعد اللعبة، حيث أصبح الوصول إلى الشهرة أسرع وأسهل مقارنة بالماضي، عندما كانت الصحافة الورقية تلعب دورًا مهنيًا في تقييم النجوم والأعمال، وكان من الصعب التأثير على صورة الفنان أو التقليل من نجاحه، أما اليوم فقد يتعرض النجم لهزة كبيرة خلال ساعات قليلة بسبب تفاعل رقمي أو حملة إلكترونية.

غادة عبد الرازق سمية الخشاب الحاج متولي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

منتخب السلاح

بـ 6 ميداليات.. فراعنة السلاح يتألقون في بطولة أفريقيا بداكار

مروان عطية وإمام عاشور

مروان عطية يهنيء إمام عاشور في عيد ميلاده

طائرة الزمالك

الزمالك يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بنصف نهائي دوري الطائرة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد