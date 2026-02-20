غادة عبد الرازق: التريند يفسد الدراما.. والسوشيال ميديا تصنع نجومًا في ساعات

انتقدت الفنانة غادة عبد الرازق حالة الانسياق وراء “التريند” في صناعة الدراما، معتبرة أن السوشيال ميديا أصبحت بوابة للشهرة السريعة على حساب القيمة الفنية وجودة المحتوى، مؤكدة رفضها لهذا التوجه بشكل قاطع.

رقابة واعية على الأعمال الدرامية

وشددت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على ضرورة وجود رقابة واعية على الأعمال الدرامية، في ظل لجوء بعض صناع المحتوى إلى إدخال مشاهد لا تخدم السياق الدرامي، بل تُضاف فقط لإثارة الجدل وجذب المشاهدات.

تصدر قوائم التفاعل

وأوضحت أن بعض هذه المشاهد تكون مبالغًا فيها أو استفزازية دون مبرر فني، معتبرة أن الهدف منها ليس خدمة القصة، بل تصدر قوائم التفاعل، مضيفة أنها لا تحب ثقافة “التريند” ولا تفهم كيف أصبحت معيارًا للنجاح، خاصة في ظل سعي البعض لإحداث ضجة بأي وسيلة ممكنة.

مواقع التواصل الاجتماعي

وأشارت غادة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي غيّرت قواعد اللعبة، حيث أصبح الوصول إلى الشهرة أسرع وأسهل مقارنة بالماضي، عندما كانت الصحافة الورقية تلعب دورًا مهنيًا في تقييم النجوم والأعمال، وكان من الصعب التأثير على صورة الفنان أو التقليل من نجاحه، أما اليوم فقد يتعرض النجم لهزة كبيرة خلال ساعات قليلة بسبب تفاعل رقمي أو حملة إلكترونية.

جودة الإنتاج الفني

وأكدت أن هذه التحولات تفرض ضغوطًا متزايدة على الفنانين وتؤثر سلبًا على جودة الإنتاج الفني، داعية إلى العودة لنهج يحترم النص والمحتوى، ويعيد الاعتبار لقيمة الفن بعيدًا عن اللهث وراء الشهرة اللحظية.