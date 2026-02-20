قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غادة عبد الرازق: التريند يفسد الدراما.. والسوشيال ميديا تصنع نجومًا في ساعات

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
محمد البدوي

انتقدت الفنانة غادة عبد الرازق حالة الانسياق وراء “التريند” في صناعة الدراما، معتبرة أن السوشيال ميديا أصبحت بوابة للشهرة السريعة على حساب القيمة الفنية وجودة المحتوى، مؤكدة رفضها لهذا التوجه بشكل قاطع.

رقابة واعية على الأعمال الدرامية

وشددت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على ضرورة وجود رقابة واعية على الأعمال الدرامية، في ظل لجوء بعض صناع المحتوى إلى إدخال مشاهد لا تخدم السياق الدرامي، بل تُضاف فقط لإثارة الجدل وجذب المشاهدات.

تصدر قوائم التفاعل

وأوضحت أن بعض هذه المشاهد تكون مبالغًا فيها أو استفزازية دون مبرر فني، معتبرة أن الهدف منها ليس خدمة القصة، بل تصدر قوائم التفاعل، مضيفة أنها لا تحب ثقافة “التريند” ولا تفهم كيف أصبحت معيارًا للنجاح، خاصة في ظل سعي البعض لإحداث ضجة بأي وسيلة ممكنة.

مواقع التواصل الاجتماعي 

وأشارت غادة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي غيّرت قواعد اللعبة، حيث أصبح الوصول إلى الشهرة أسرع وأسهل مقارنة بالماضي، عندما كانت الصحافة الورقية تلعب دورًا مهنيًا في تقييم النجوم والأعمال، وكان من الصعب التأثير على صورة الفنان أو التقليل من نجاحه، أما اليوم فقد يتعرض النجم لهزة كبيرة خلال ساعات قليلة بسبب تفاعل رقمي أو حملة إلكترونية.

جودة الإنتاج الفني

وأكدت أن هذه التحولات تفرض ضغوطًا متزايدة على الفنانين وتؤثر سلبًا على جودة الإنتاج الفني، داعية إلى العودة لنهج يحترم النص والمحتوى، ويعيد الاعتبار لقيمة الفن بعيدًا عن اللهث وراء الشهرة اللحظية.

غادة عبدالرازق أزمة غادة عبدالرازق مسلسلات غادة عبدالرازق التريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد