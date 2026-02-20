أجواء مباركة .. إقبال على صلاة التراويح بمسجد النصر في كفر الشيخ| صور

شهد مسجد «النصر» التابع لإدارة غرب كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، حضورًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاة التراويح ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية مباركة.

تأتي هذه الشعائر تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وقد أمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد مصطفى رضوان، إمام المسجد، حيث تلا آيات من الذكر الحكيم، في حضور المصلين الذين التزموا بالصفوف المنظمة داخل المسجد.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار متابعة سير العمل الدعوي بالمساجد على مستوى المحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله، وتهيئة الأجواء الملائمة للمصلين خلال الشهر الفضيل.