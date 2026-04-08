محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالحسينية بمساحة 216 مترا

افتتح المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد والمقام علي مساحة ٢١٦ متراً وبتكلفة ٢ مليون جنيهاً وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز تيسيراً علي المواطنين وتسهيل حركة انتقال الركاب من وإلي مركز الحسينية يرافقه أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والعميد أ.ح أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وسعيد عاشور مدير عام الإدارة العامة للمواقف بالشرقية والنائبين يحيي الطحاوي وجلال القادري أعضاء مجلس الشيوخ.

وتفقد المحافظ مجمع المواقف الجديد واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية حول الأعمال التي تم تنفيذها موضحاً إلى أن الموقف يضم ٦ باكيات لتستوعب ١٢ سيارة بالإضافة إلى مسجداً ومكتب إداري و٣ دورات مياه ، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والركاب أثناء تنقلاتهم من وإلى مركز الحسينية.

ووجه محافظ الشرقية رئيس المركز بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة على مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف للتأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة للأجرة وخطوط السير وحمولة السيارة المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وبمحيط الموقف لتهيئة الأجواء الصحية المناسبة أمام المواطنين المسافرين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بكافة الخدمات الأساسية بما يساهم في القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن وتوفير سبل الراحة للمواطنين وتخفيف حدة الازدحام داخل المدن ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.