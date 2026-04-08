رفع كفاءة طريق «الزهراء/ كفر أباظة» بطول 4 كم بنطاق مركز الزقازيق | صور

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، بسرعة البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الزهراء / كفر أباظة بطول ٤ كم بنطاق مركز ومدينة الزقازيق مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المحدد أثناء الأعمال، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وعلى الفور قام وكيل وزارة الطرق بالبدء في تنفيذ أعمال إصلاح القطوعات الطولية والعرضية بطول الطريق الناتجة عن أعمال الحفر الخاصة بتوصيل المرافق العامة، حيث تم إزالة الأجزاء المعيبه بالطريق ووضع تربة من الرمال الحمراء والسن لردم الحفر، ورد الشئ لأصله، تمهيدًا لوضع الطبقات الأساسية من الأسفلت واستكمال أعمال الرصف بطول الطريق، بما يضمن تحقيق انسيابية بالحركة المرورية للسيارات.

وفي هذا السياق، أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع وترصد بشكل دوري كافة مشكلات المواطنين وتتحرك ميدانياً لإيجاد حلول مناسبة لها في أسرع وقت ممكن.

أشار المحافظ إلى أن أعمال رفع كفاءة طريق الزهراء/ كفر أباظة بنطاق مركز الزقازيق، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، لما يمثله من أهمية في دعم حركة التنمية الاقتصادية، ويقلل معدلات الحوادث، ويحقق السيولة المرورية، ويرفع من كفاءة منظومة النقل الداخلي، لما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة علي أرض المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى لدي الجهاز التنفيذي، لافتاً إلي أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالشرقية لن يدخروا جهداً في تلبية احتياجات المواطنين، لتحسين مستوى الخدمات، ونيل رضا المواطنين.