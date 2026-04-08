خلال جولته بمدارس الشرقية|طالبة تلقي قصيدة عن الأم ووزير التعليم يشيد بآداءها

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال زيارته المفاجئة اليوم بمدرسة القراقرة الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية ، بالطالبة جنا، المتميزة في إلقاء الشعر

حيث استمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إلقائها إحدى القصائد عن الأم

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بموهبة الطالبة وأدائها المتميز.

كما تفقد الفصول الدراسية من الصف الأول حتى الخامس الابتدائي، وتابع سير الحصص في مختلف المواد الدراسية، بما في ذلك اللغة العربية، والتربية الدينية.

وخلال الزيارة، أكد الوزير على ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد، وتعزيز الانضباط داخل المدرسة، كما شدد على أهمية إتقان الطلاب للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها الركائز الرئيسية لبناء شخصية الطالب.

وفي هذا الاطار، تفقد الوزير فصل "أصدقاء المدرسة" المخصص لتطبيق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية، حيث اطلع على أساليب تطبيق البرنامج المقدم للطلاب، مشددًا على ضرورة مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارات شرق وغرب الزقازيق ومنيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بمختلف المراحل الدراسية.

ورافق السيد الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، واطلع على جاهزيتها من حيث الكثافة الطلابية والإمكانات المتاحة، ونسب الحضور، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التعلم.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من الطالبات قبل بدء طابور الصباح اطلع خلاله على مدى استفادتهن من مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهميتها في دعم التخصصات المستقبلية، فضلًا عن مناقشة سهولة استخدام منصة "كيريو" اليابانية، ومدى تفاعل الطالبات معها، كما استمع إلى آرائهن حول نظام البكالوريا، وما يوفره من مسارات متعددة تتناسب مع قدرات وميول الطلاب وإتاحة فرص امتحانية متعددة.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث اطلع على انتظام سير العملية التعليمية، وأعمال التقييمات، فضلًا عن متابعة تطبيق مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومستوى التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

كما إلتقى الوزير بعدد من الطالبات والمعلمين، واطلع على آرائهم بشأن المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس.