هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

تحدث الفنان هشام إسماعيل عن عدد من المحطات المهمة في مشواره الفني، كاشفًا رؤيته للكوميديا الحديثة، وأهمية المسرح في تكوين الممثل، كما تطرق إلى تجربته في الكتابة والتأليف، مؤكدًا أن الشهرة السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي لصناعة فنان حقيقي.

وكشف هشام إسماعيل خلال لقائه مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع عبر قناة CBC، عن رؤيته للكوميديا المعاصرة، مؤكدًا أن الاعتماد على "الألش" والإفيهات قد يحقق نجاحًا لحظيًا، لكنه لا يصنع عملًا قادرًا على الاستمرار.

وأوضح أنه استعان بهذه الفكرة داخل فيلم "الآنسة مامي"، لكن بشكل يخدم التطور الدرامي للشخصية، وليس بهدف إطلاق الإفيهات فقط، مؤكدًا أن المشاهد قد يضحك مرة أو مرتين، لكنه مع الوقت يعتاد الأسلوب إذا لم يكن هناك مضمون حقيقي خلفه.

وأشار إلى أن الكوميديا تنقسم إلى نوعين؛ الأول يعتمد على بناء شخصيات وأحداث تحمل رسالة أو معنى، بينما يرتكز الثاني على الأداء والإفيهات فقط، لافتًا إلى أن النوع الأخير يحقق انتشارًا سريعًا لكنه لا يعيش طويلًا.

هشام اسماعيل يتحدث عن تجربته فى الكتابة

وتحدث هشام إسماعيل عن تجربته في الكتابة والتأليف، موضحًا أنه طرح مؤخرًا كتابًا بعنوان "رحلة من كوكباني" خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويضم سيناريوهين لفيلمين قام بكتابتهما منذ سنوات قبل إعادة تطويرهما بما يتناسب مع العصر الحالي.

وأكد أن الكتابة بالنسبة له امتداد طبيعي لشغفه بالحكايات والشخصيات، موضحًا أنه يمتلك القدرة على تخيل عوالم كاملة للشخصيات التي يكتبها، وهو ما ساعده على خوض تجربة التأليف الأدبي والسينمائي.

هشام إسماعيل يتحدث عن أهمية المسرح للفنان

وفي سياق آخر، تحدث هشام إسماعيل على أهمية المسرح في تكوين الفنان مؤكدًا أنه المقياس الحقيقي لقدرات الممثل، لأنه يضعه في مواجهة مباشرة مع الجمهور دون أي وسائط.

وأضاف أن حصره في الأدوار الكوميدية بعد نجاحه في أعمال مثل الكبير أوي و"فزاع" تسبب أحيانًا في تكوين صورة نمطية عنه لدى بعض صناع الأعمال، رغم حرصه منذ بداياته على تقديم شخصيات متنوعة.

وكشف هشام اسماعيل عن الصعوبات التي واجهها جيله في الانطلاق فنيًا، نتيجة الظروف التي أثرت على حركة الإنتاج خلال سنوات سابقة، مؤكدًا أن عددًا من أبناء جيله لم يحصلوا بعد على التقدير الذي يستحقونه.

واختتم هشام إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن الشهرة السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تكفي لصناعة ممثل حقيقي، قائلًا: “المسرح هو التمثيلوميتر الحقيقي.. هناك فقط تكتشف إذا كنت ممثلًا بحق أم لا”.