التفاصيل الكاملة لإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب السيارة الميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، الذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، تم نقلهم للمستشفي، بينما تم إسعاف وعلاج 7 أشخاص لاصابتهم إصابات طفيفة وسطحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين انقلاب أتوبيس، وإصابة 17 شخصا لتلقي العلاج بينما تم إسعاف 7 أشخاص في مكان الحادث لاصابتهم إصابات طفيفة وسطحية.

وضمت قائمة المصابين كل من: شمس. م 19 سنة، وشذي. خ. م 20 سنة، وشهد. ا 23 سنة، وجهاد. م 20 سنة، وندي. م 21 سنة، ومنار. ش22 سنة، وهاجر. ا 19 سنة، ورحيق. ر 18 سنة، ودعاء. م 20 سنة، ومنة الله. م 20 سنة، ومارينا. ع 18 سنه، وياسمين. م 20 سنة، وندي. ا 20 سنة، ومريم. م 20 سنه، وأميرة. ن 20 سنة، ونهي. ا 22 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المخصتة لمباشرة التحقيق.

من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، تداعيات حادث سير وقع بالطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة انقلاب أتوبيس عقب انفجار الإطار الأمامي.

وتبين أن الحادث وقع أثناء عودة طلاب معهد الحاسب الآلي نظم ومعلومات بمحافظة دمياط لقضاء فترة الإجازة بمحافظة المنيا، حيث أدى انفجار الإطار الأمامي إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب الأتوبيس، وجميع المصابين من الطلاب وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 23 عامًا، ومن مراكز سمالوط والمنيا وملوي.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بمدينة المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت التقارير أن جميع الحالات مستقرة وبحالة جيدة.

وأشار الدكتور سعيد محمد، إلى انه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بالتعامل الفوري مع أي حوادث والتعامل السريع معها، تم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، مع التأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.