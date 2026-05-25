هل يقتصر فضل يوم عرفة على الحجاج فقط؟.. إمام مسجد الحسين يوضح

قال الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الحسين، إن فضل يوم عرفة لا يقتصر على الحجاج فقط، مؤكدًا أن رحمة الله وفضله يشملان جميع المسلمين، حتى من حالت بينهم الظروف بين أداء فريضة الحج.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الله سبحانه وتعالى ذكر يوم عرفة في القرآن الكريم بقوله: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام»، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يحمل مكانة عظيمة وأجرًا كبيرًا للمسلمين جميعًا.

وأوضح أن المسلم يمكنه أن ينال أجرًا عظيمًا بنية صادقة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على سريره»، موضحًا أن صدق النية يرفع العبد إلى مراتب عظيمة عند الله عز وجل.

وأشار إلى أن الأعذار التي تمنع البعض من أداء الحج لا تحرمهم من الأجر والثواب، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عقب العودة من غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر».