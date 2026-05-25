قبل أداء فريضة الحج.. سامح حسين يشارك جمهوره صورا من المسجد النبوي

نشر الفنان سامح حسين صورة من المسجد النبوي ،قبل السفر الي مكة لأداء فريضة الحج وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و علق سامح حسين علي الصورة كاتبا: اللهم ارزق كل محب و كل مشتاق زيارة مدينة رسول الله .

أحدث أعمال الفنان سامح حسين

برنامج «بركة رمضان» الذي عُرض في موسم رمضان 2026 على قناة DMC، وقدم من خلاله محتوى إنساني واجتماعي يعتمد على تحقيق أحلام ومساعدة الأسر البسيطة.

برنامج «قطايف» والذي حقق انتشارًا واسعًا، وجرى عرضه على قنوات CBC وON والناس، وقدم خلاله سامح حسين محتوى يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» عبر إذاعة الراديو 9090، وناقش بشكل كوميدي تأثير السوشيال ميديا والإنترنت على أجواء شهر رمضان والعلاقات الأسرية.

فيلم «استنساخ» ويُعد من أحدث أعماله السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.