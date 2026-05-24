بحب المدينة.. زوجة سامح حسين تشارك متابعيها لحظات روحانية

نشرت وسام حامد زوجة الفنان سامح حسين صورة لها من المدينة استعداداً لأداء مناسك الحج، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “بحب المدينة..تملأ قلبك بالسكينة والطمأنينة لقربك من قبر النبي..فكيف صحبته في الجنة؟”.

وكان قد نشر الفنان سامح حسين صورة له من داخل الطائرة أثناء توجهه لأداء مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقًا إياها بدعاء وآيات من القرآن الكريم.

وكتب سامح حسين: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللهم اجعلها حجةً لا رياء فيها ولا سُمعة، واغفر لنا ما مضى واكتب لنا من رحمتك ما يُرضيك».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان سامح حسين مع المنشور، حيث انهالت عليه الدعوات بقبول الحج وعودته سالمًا، متمنين له رحلة مليئة بالخير والبركة.