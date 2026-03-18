بركة رمضان.. سامح حسين يهدي عم أشرف 60 ألف جنيه ورحلة عمرة

زار الفنان سامح حسين مقدم برنامج" بركة رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي " منزل عم أشرف وقام بتقديم هدية تقدر بـ 60الف جنيه.

وقال عم أشرف:" أنا مش مصدق نفسي إن سامح حسين بيزورني ومشرفني في بيتي ".



وأضاف عم اشرف:" أنا كنت شغال موظف أمن وأصبت بجلطة تسببت في إصابة نصف جسدي بالشلل ولم اعد أستطيع التحرك "

وتابع عم أشرف:" الرضا قناعة وأنا شوفت خير من الله بعد إصابتي "، مضيفا:" بناتي بيزورني على طول ".

وقام سامح حسين بإعطاء عم أشرف مبلغ مالي قيمته 60 ألف جنيه وأهداه رحلة عمرة ، وردد عم اشرف :" يا فرج الله وانا مش عايز حاجة إلا رضا الله وحسن الخاتمة ونفسي اعمل عمرة وأزور النبي ". ".