سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن

أعلن الفنان سامح حسين، مقدم برنامج «بركة رمضان»، أن رحلات العمرة للفائزين بالبرنامج ستكون يوم 31 مارس الجاري، ضمن فعاليات موسم الخير الذي ينظمه حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الختامي لمبادرات الخير للحزب بالعاصمة الإدارية، الذي شهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بينهم عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، والمستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية.

وتناول المؤتمر، عرض أبرز مبادرات الخير التي أطلقها الحزب خلال رمضان، والتي شملت:

- برنامج بركة رمضان.. لدعم الحالات الإنسانية وتقديم مفاجآت مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية.

- جبر الخواطر.. لدعم المرضى والمحتاجين.

- “إفطار مسافر”.. و"في ظهر الشقيانين".. لتقديم وجبات جاهزة للمواطنين.

- توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، عبر قوافل مباشرة من الحزب والأمانات الفرعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد سامح حسين أن تحديد 31 مارس موعدًا لرحلات العمرة؛ جاء تنسيقًا مع الجهات المنظمة، لضمان توفير رحلة آمنة ومميزة لجميع الفائزين.

وتمنى أن تكون هذه الرحلات فرصة لتحقيق أحلام المواطنين الذين كافحوا وصبروا خلال الشهر الكريم.