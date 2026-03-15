مستقبل وطن يطلق منصة إلكترونية لتعزيز التواصل بين الحزب والمواطنين

أعلن حزب مستقبل وطن إطلاق المنصة الإلكترونية والتطبيق الرسمي للحزب على الموبايل، في خطوة تستهدف التحول الرقمي وتسهيل التواصل الحزب والمواطنين وبين القيادات الحزبية وأعضاء التنظيم في مختلف المحافظات.

وأكد القائمون على المشروع أن المنصة الجديدة ستتيح التواصل المباشر بين الأمانة المركزية وأعضاء الحزب في جميع الأمانات والمقرات التنظيمية، إلى جانب إدارة البيانات والأنشطة الحزبية بشكل إلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية.

وتضم المنصة نظامًا تفاعليًا حديثًا يتيح للقيادات الحزبية، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب، التواصل بسهولة مع أعضاء التنظيم في مختلف المحافظات والمراكز، بما يعزز كفاءة العمل الحزبي والتنظيمي داخل الحزب.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب «مستقبل وطن» 2026 بالعاصمة الإدارية.

وأطلق مستقبل وطن فعالية «مبادرة الخير» لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعمه للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظات.