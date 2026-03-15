انطلاق مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب مستقبل وطن رمضان 2026

انطلق قبل قليل، مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب «مستقبل وطن» 2026 بالعاصمة الإدارية.

وأطلق حزب «مستقبل وطن» مبادرات الخير منها جبر الخواطر وإفطار مسافر وفي ظهر الشقيانين وبركة رمضان.

وأطلق مستقبل وطن فعالية «مبادرة الخير» لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعمه للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظات.

وتأتي المبادرة استمرارًا لجهود الحزب في دعم الأسر الأولى بالرعاية، إذ تشمل «الكراتين» مواد غذائية أساسية بما يلبي احتياجات الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.

وانطلقت قوافل الحزب في مختلف المحافظات لتوزيع «الكراتين» على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب توزيع جزء منها من خلال الأمانات الفرعية بالمراكز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن المقرر استمرار الحزب في تنفيذ عدد من القوافل والمبادرات المجتمعية طوال شهر رمضان، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.