«بركة رمضان» يواصل السيطرة على المشاهدات ويتربع على تريند السوشيال

يواصل برنامج «بركة رمضان» حضوره القوي وسيطرته على نسب المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع عرض الحلقة العشرين التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع القصص الإنسانية المؤثرة التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.

جبر الخواطر ودعم عدد من الأسر

وشهدت الحلقة العشرون لحظات إنسانية مؤثرة، حيث واصل البرنامج رسالته في جبر الخواطر ودعم عدد من الأسر، من خلال تقديم مساعدات وهدايا ساهمت في إدخال الفرحة على قلوب أصحابها وتخفيف الأعباء عنهم.

وجاءت جوائز الحلقة العشرين كالتالي: حصل ممدوح إبراهيم وزوجته ولاء على 100 ألف جنيه، إلى جانب جهاز لابنتهما العروس، إضافة إلى رحلتي عمرة. كما حصلت الست فاطمة وابنتها على رحلتي عمرة للأم والبنت، فيما نالت الست سمر جهاز ابنتها العروس مع 50 ألف جنيه لسداد القرض.

كما حصلت الست إيمان على جهاز ابنتها العروس إلى جانب رحلة عمرة، بينما نال الحاج أحمد 50 ألف جنيه لسداد دينه، حيث بلغ الدين 42 ألف جنيه والباقي رزق له.



ويواصل البرنامج جذب تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمحتواه الإنساني وما يقدمه من نماذج حقيقية لجبر الخواطر، ليحافظ «بركة رمضان» على مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.