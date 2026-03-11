«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19

واصل برنامج «بركة رمضان» تصدره منصات التواصل الاجتماعي وتربعه على عرش المشاهدات، مع عرض الحلقة التاسعة عشرة التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع اللحظات الإنسانية التي يقدمها البرنامج طوال شهر رمضان.

رسم البسمة على وجوه عدد من الأسر

وشهدت الحلقة التاسعة عشرة استمرار البرنامج في رسم البسمة على وجوه عدد من الأسر، من خلال تقديم مجموعة من المساعدات والهدايا التي ساهمت في تغيير حياة أصحابها وإدخال الفرحة على قلوبهم.

جوائز الحلقة التاسعة عشرة

وجاءت جوائز الحلقة التاسعة عشرة كالتالي: حصلت هاجر على 100 ألف جنيه إلى جانب رحلة عمرة، بينما نالت الحاجة انتصار غسالة وبوتاجاز إضافة إلى رحلة عمرة. كما حصلت الست صباح على رحلة عمرة، وكذلك الأستاذ فرماوي الذي فاز بـ رحلة عمرة، فيما حصلت الست هناء على 20 ألف جنيه كمساعدة مالية.

ويواصل البرنامج جذب تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمحتواه الإنساني وما يقدمه من نماذج حقيقية لجبر الخواطر، ليحافظ «بركة رمضان» على مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.