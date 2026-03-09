«بركة رمضان» يواصل اكتساح التريند بعد عرض الحلقة 17

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن اكتساحه منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة السابعة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع القصص الإنسانية التي يقدمها البرنامج طوال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة السابعة عشرة، التي جرى تصويرها في محافظة بني سويف، المعروفة بلقب لؤلؤة الصعيد، لحظات إنسانية مؤثرة، حيث واصل البرنامج رسالته في جبر الخواطر ودعم عدد من الأسر والحالات الإنسانية، في مشاهد لاقت إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة، قُدمت مجموعة من المساعدات والهدايا التي أدخلت الفرحة على قلوب أصحابها؛ إذ حصلت الست ميرنا وابنها أحمد على 100 ألف جنيه لإجراء عملية في عين أحمد، إلى جانب 50 ألف جنيه مساعدة معيشية، إضافة إلى عمرة للأم والابن. كما حصل عم محمود السباك على 100 ألف جنيه لشراء موتوسيكل يساعده في العمل وتحسين دخله.

كما تضمنت الحلقة تقديم عمرة للدكتور محمود الصيدلي، بينما حصل الأستاذ أحمد جابر على 50 ألف جنيه لفتح كشك يساعده على تحسين مستوى دخله، فيما نالت الحاجة ثريا عمرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة بشكل واسع، مشيدين بالمحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.