يقترب من 53 جنيها.. قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ليقترب من مستوى 53 جينها خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، مع استمرار الطلب على العملة الأجنبية عند مستويات مرتفعة.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.760 جنيه للشراء و52.796 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع.

HSBC: 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 52.750 جنيه للشراء و52.850 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

البنك المركزي المصري: 52.728 جنيه للشراء و52.864 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 52.700 جنيه للشراء و52.800 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.680 جنيه للشراء و52.780 جنيه للبيع.