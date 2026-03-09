قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
برلماني: الوصول بالصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار يتطلب آليات دعم جديدة

أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب تبني مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة للقطاع التصديري، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح " مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد"  أن من بين أهم هذه الآليات توسيع برامج دعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة .


وأشار عضو النواب إلى أن دعم المصدرين وتوفير حوافز حقيقية للقطاع الصناعي من شأنه أن يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص.



جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.

أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

رابطة الاندية

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

الغندور

حسين عبد اللطيف

حمدي فتحي

أنتوني جوردون

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

خالد الشناوي

سالي عاطف

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

