الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين بالإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية

أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم إصابة أردنيين اثنين في مدينتي أبوظبي ودبي ، جراء سقوط شظايا خلال الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن المواطنين غادرا المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودولة الإمارات وعددًا من الدول العربية مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع الإمارات والدول العربية الشقيقة، ودعمه للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعربت الوزارة عن شكرها لدولة الإمارات على ما تقدمه من رعاية واهتمام للمواطنين الأردنيين المقيمين على أراضيها، بما في ذلك العناية التي قُدمت للمواطنين المصابين.

ودعت الخارجية الأردنية المواطنين المقيمين أو الموجودين خارج المملكة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات حكومات الدول التي يقيمون فيها، والتواصل مع الوزارة لطلب أي مساعدة عبر وحدة مركز العمليات على مدار الساعة.