عضو بـ خارجية النواب : كلمة الرئيس في يوم الشهيد رسالة قوة ووحدة في مواجهة التحديات

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، حملت رسائل وطنية عميقة تعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضحت في بيان أن الاحتفاء بيوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لمن قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تذكر الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي بُذلت من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

الوفاء للشهداء التزام وطني دائم

وأضافت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على الكلمات أو الشعارات، بل هو التزام عملي يتجسد في العمل الجاد والبناء المستمر من أجل حماية الدولة المصرية وتعزيز استقرارها في ظل التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن الرئيس حرص في كلمته على توجيه رسالة واضحة مفادها أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر قوة وإلهام للمصريين، ودافعًا لمواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

دماء الشهداء أساس قوة الدولة المصرية

ولفتت النائبة هناء أنيس رزق الله إلى أن حديث الرئيس السيسي جسد بوضوح أن الشهادة ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية وطنية مشتركة يتحملها جميع أبناء الوطن للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت أن دماء الشهداء كانت ولا تزال أحد أهم أسباب صلابة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الإقليمي.

مواقف مصر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية

وأوضحت أن كلمة الرئيس لم تقتصر على استحضار بطولات الشهداء، بل تناولت أيضًا الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس السيسي على رفض أي اعتداء على الأشقاء العرب، وأكد أهمية الحلول السلمية للنزاعات بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

كما أشارت إلى أن تأكيد الرئيس على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة يعكس الدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم قضايا الأمة العربية وتحقيق السلام العادل والشامل.

تعزيز الاقتصاد ومواصلة مسيرة التنمية

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن تأكيد الرئيس على أهمية حماية الاقتصاد الوطني يعكس حرص الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز مسار التنمية المستدامة من خلال المشروعات القومية الكبرى.

وشددت على أن الاحتفال بيوم الشهيد لا يمثل مجرد مراسم رمزية، بل يعد مناسبة وطنية مهمة لتعميق روح الانتماء وغرس قيم التضحية والفداء في نفوس الأجيال الجديدة، بما يعزز من تماسك المجتمع المصري وقدرته على مواصلة البناء وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للوطن.