وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

شهدت فعاليات مزاد خيري نظمته مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية منافسة قوية بين الحضور على مقتنيات نادرة لأساطير الكرة المصرية، وذلك لدعم الأنشطة والمبادرات الخيرية للمؤسسة.





وتضمن المزاد قميصًا لنجم علي أبو جريشة، الذي وصل سعره إلى 100 ألف جنيه بعد مزايدات متصاعدة.





كما شهد المزاد منافسة على ميدالية تاريخية لأسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، إلى جانب قميص تاريخي لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ارتداه خلال بطولة أفريقية عام 1982.





ومن المقرر أن تُخصص حصيلة المزاد لدعم المشروعات المجتمعية والخيرية التي تنفذها المؤسسة في عدد من المحافظات.





