عمرو الليثي عن عادل إمام: عمي من اكتشف الزعيم

كشف الإعلامي عمرو الليثي، أن الفنان القدير عادل إمام، بدء في تدوين مذكراته المصورة.

مذكرات عادل امام

وقال الليثي، في تصريحات إذاعية " بلغني رامي إمام أنه بدء في التسجيل مع والده مذكراته الأخيرة عن طريق الفيديو ".

وأوضح أن الفنان الكبير "يسجل بين الحين والآخر يسجل إجابته بشكل يؤرخ فيها الحركة الفنية المصرية، والذي كان قادها لمدة طويلة".

وأكمل: "تربطني بالزعيم علاقة وطيدة، فعمي جمال الليثي هو أول من قدّمه إلى الجمهور كبطلٍ في فيلم "البحث عن فضيحة" ثم في "البحث عن المتاعب".

واختتم الليثي: "وكان الزعيم دائماً ما يعبّر عن شعوره بالامتنان لعمي، لأنه كان الأول في الإيمان بأن عادل إمام قادر على البطولة السينمائية".