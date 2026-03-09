أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية

أكد دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد فاطمة خليل أن هناك ما سيقدم خلال الأيام المقبلة سيغير مسار القضية عقب السماح لموكلته دعاء المتهمة بإضافة أقوال جديدة فى القضية

وقال محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد خلال تصريات لصدى البلد: سوف نكشف سبب اعتراف المتهمة بهذا الشكل المبين فى التحقيقات وكذا عدم تمكنها من تمثيل الجريمة بالشكل الكامل وفق ماورد بالتحقيقات

قال محامي المتهمة أن هناك جديد في القضية سيقدم أمام جهات التحقيق أو القضاء فهم المنوط بهم بالاستماع رسميا لأقوال المتهمة .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل و مستجدات القضية و أقوال المتهمة و سبب عدم القدرة علي تمثيل الجريمة.



