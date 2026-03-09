القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات لدعم السيدات

أطلق المجلس القومي للمرأة ، اليوم،فعاليات البرنامج التدريبي "المسئولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات لدعم المرأة"، وذلك بخمس محافظات هى شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، والجيزة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وقد أكدت الأستاذة سماح عبد النافع مدير عام ادارة تخطيط البرامج بالمجلس ، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس على نشر ثقافة المسئولية المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق المرأة ودعم مكانتها داخل المجتمع، موضحة أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه التدريبية والتوعوية بمختلف المحافظات، إيمانًا منه بأهمية بناء كوادر نسائية واعية قادرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام داخل مجتمعاتهن.

يستهدف البرنامج تدريب مجموعة من السيدات بكل محافظة من خلال محاضرين ومدربين من ذوي الخبرة، ومن المقرر أن تتولى فروع المجلس بالمحافظات التنسيق الكامل لفعاليات التدريب .