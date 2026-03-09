الأورجواني.. قومي المرأة: إضاءة قضايا الدولة مبانيها مبادرة تقديرية في يومنا العالمي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، ونائبته وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير لهيئة قضايا الدولة لإضاءة عدد من مقراتها باللون الأرجواني، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، وتقديرًا للدور الريادي للمرأة في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق الدولة.



وأشادت المستشارة أمل عمار بهذه المبادرة التي تعكس تقدير هيئة قضايا الدولة لدور المرأة، وإسهاماتها المتميزة في صون حقوق الدولة المصرية والحفاظ على الحق والمال العام، وحرصها على توفير بيئة مؤسسية داعمة تمكن المرأة من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحقيق التطوير المؤسسي والارتقاء بالأداء، ويعزز من جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.