وزير الصناعة يفتح ملف مديونيات الغاز لمصانع السيراميك لدعم الإنتاج والصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل دعم استمرارية تشغيل المصانع وزيادة إنتاجها وصادراتها، وذلك بحضور المهندس سيد سليم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وخالد عثمان مساعد وزير البترول، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيراميك والبورسلين، والتي من بينها المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول، وتأثير الأزمات العالمية على أسعار الغاز الطبيعي، إلى جانب رغبة الشركات في الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في عدد من الدول المجاورة، فضلًا عن الصعوبات المرتبطة بضعف السيولة اللازمة لتحديث المعدات وخطوط الإنتاج، إضافة إلى القيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول على صادرات مصر من منتجات السيراميك والبورسلين.

وأكد وزير الصناعة، في مستهل الاجتماع، حرص الوزارة على النهوض بقطاع السيراميك والبورسلين ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاته بما يعزز قدرته التنافسية في السوق المحلي وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة صادرات القطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

ووجّه الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ووزارة البترول بشأن آليات جدولة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على الشركات وفقًا للأطر القانونية، مؤكدًا أن الالتزام الكامل من جانب الشركات بجدولة هذه المديونيات يمثل ضمانة مهمة لاستدامة تشغيل المصانع وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع وزيادة الإنتاج ومضاعفة صادرات القطاع.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستعقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة مع مصنعي السيراميك والبورسلين لبحث خطط التوسع المستقبلية داخل السوق المصري، والعمل على زيادة الإنتاج وتعزيز التصدير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للصناعات الواعدة في السوق المصري، خاصة القطاعات الصناعية الجادة والملتزمة.

كما وجّه الوزير قطاع شؤون الصناعة بالوزارة بإعداد دراسة شاملة حول متطلبات السوق المحلي من منتجات السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج داخل السوق، إلى جانب تحليل حجم الصادرات والأسواق الخارجية المستوردة لهذه المنتجات، بما يسهم في تكوين رؤية واضحة تساعد على تحديد فرص الإنتاج والتوسع وتعزيز التواجد في الأسواق المحلية والتصديرية.