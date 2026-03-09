الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تشهد ظرفاً دقيقاً مصيرياً، فالحرب الجارية الآن، ستترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة.

وقال الرئيس السيسي في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ43 بمناسبة يوم الشهيد إن مصر تدين العدوان على أشقائها من الدول العربية، وتدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية "فلا تسويات دون حوار.. ولا حلول دون تفاوض.. ولا سلام دون تفاهم، يضمن الأمن ويصون المقدرات، ويحمى الشعوب من ويلات الحروب".

وأضاف أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، إلا أن اِقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر ، كما حدث منذ أكتوبر 2023، حيث تكبدنا خسائر؛ قاربت على عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن أعظم ما يميز مصر، هو شعبها الأصيل ووعيه المستنير، ووحدته التي لا تنفصم، وتماسكه الذي لا يتزعزع أمام التحديات والمتغيرات، وكذلك إصراره على العمل والبناء، ليكون السند الحقيقي؛ لمسيرة الوطن في تنمية الإنسان المصري، وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، لتحقيق حلمنا الكبير؛ بأن تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها بين الأمم المتقدمة.