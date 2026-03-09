مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا

وجه الداعية مصطفي حسني، خطابا لمجموعة من الأطفال، خلال الندوة التثقيفية الـ٤٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الرئيس السيسي، قائلا: “إحنا وأهالينا اتحامينا فى ضهر الشهيد وقلبه كان بيقول إن الأرض دي أغلى من الروح والروح الغالية ترخص لو ربنا اللي طلبها”.

وأضاف: “الشهيد عينه رأت غدر العدو، ولكن قلبه كان يشعر بلطف ورعاية الله. كان يعلم أن دمه الذي سال على الأرض يمثل كرامة، وأن الشهداء أحياء في ضمير الوطن كله، إلى جانب أخوه المصاب واقف بجانبه كتفًا بكتف. احفظوا أن الشهيد والمصاب علمونا أن لكل شيء قيمة، وأن لكل قيمة ثمن يجب دفعه”.

وتابع: “نحن لا نروي هذه القصص لتخويفكم، بل لتزرع فيكم معاني الرجولة وشرف الخدمة وتحمل المسؤولية، لأنكم الأمل الذي سيدافع عنا كما أمرنا الله جميعًا”.