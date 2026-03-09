نائبة: كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد رسالة قوة ووحدة لمواجهة التحديات

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، حملت معاني وطنية عميقة، مؤكدة على تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة ودورهم الحاسم في صون أمن مصر واستقرارها.

ولفتت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه الكلمة تمثل رسالة حية لكل المصريين بأن الوفاء للشهداء ليس شعارات، بل التزام يومي بالعمل والبناء وحماية الوطن من أي تهديد داخلي أو خارجي.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وضع في كلمته إشارة واضحة إلى أن الشهادة ليست نهاية، بل بداية لمسيرة مسؤولية وطنية مشتركة، ومسار للمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز التنمية، مشيرة إلى انه جسد سيادته في حديثه العميق معنى التضحية، وبيّن أن دماء الشهداء كانت سببًا في قوة مصر وصلابتها أمام التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن الكلمة لم تقتصر على الوفاء للشهداء، بل تطرقت إلى الأبعاد الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس على رفض أي عدوان على الأشقاء العرب، وعلى ضرورة إيجاد حلول سلمية للصراعات الإقليمية، مؤكدة دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على الدور الاقتصادي، يعكس الحرص على حماية الإقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات الإقليمية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، وضمان استمرار المشاريع الوطنية الكبرى، بما يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد مراسم رمزية، بل مناسبة لتعميق الشعور بالانتماء الوطني، وغرس قيم التضحية والفداء في نفوس الأجيال الجديدة، وإعادة تأكيد الالتزام بالعمل الجاد والمستمر من أجل رفعة الوطن.