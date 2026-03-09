قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
عزة عاطف

أماطت شركة (BMW) اللثام عن المواصفات الفنية الأولى لطرازها المرتقب "i3"، النسخة الكهربائية كليًا من الفئة الثالثة الأيقونية، وذلك قبيل العرض العالمي الأول المقرر في 18 مارس 2026. 

وتعد هذه السيارة الطراز الثاني الذي يعتمد على منصة “نيو كلاس” الثورية؛ حيث تهدف العلامة البافارية من خلالها إلى نقل الحمض النووي الرياضي للفئة الثالثة إلى عصر الطاقة النظيفة. 

وتأتي "BMW i3" مزودة بالجيل السادس من تقنية (eDrive)، التي تضمن أداءً فائقًا وكفاءة طاقة غير مسبوقة؛ مما يجعلها معيارًا جديدًا في فئة السيدان الرياضية الفاخرة عالميًا.

منصة 800 فولت وقدرة شحن فائقة تضيف 370 كم في 10 دقائق

تعتمد "بي إم دبليو i3" الجديدة على هندسة كهربائية متطورة بجهد 800 فولت؛ مما يمنحها قدرة شحن استثنائية تصل إلى 400 كيلووات. 

وتسمح هذه التقنية باستعادة نحو 372 كيلومترًا من المدى في غضون 10 دقائق فقط من الشحن السريع؛ مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار في الرحلات الطويلة. 

وتعمل السيارة بنظام دفع كلي (xDrive) يجمع بين محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 469 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر. 

وبفضل هذه المنظومة، من المتوقع أن تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في زمن يقل عن 4.9 ثوان؛ مما يؤكد هويتها الرياضية الصرفة رسميًا.

خضعت النماذج الأولية من "i3" لاختبارات قاسية في مركز السويد الشتوي، ركزت بشكل أساسي على ضبط نظام الحوسبة المركزي الجديد الذي تطلق عليه الشركة اسم “قلب الفرح”. 

ويمثل هذا النظام "عقلًا" إلكترونيًّا فائق الذكاء يدير عمليات الدفع، والمكابح، والتوجيه بشكل متكامل، وبسرعة استجابة تفوق الأنظمة الحالية بـ 10 مرات. 

وتساهم هذه التقنية في تقليل تدخلات نظام الثبات الإلكتروني (DSC)؛ مما يمنح السائق تحكمًا أكثر دقة وانسيابية حتى على الأسطح المنزلقة. 

وتضمن ميزة "التوقف الناعم" (Soft-Stop) كبحًا هادئًا وسلسًا تمامًا دون أي ارتجاجات؛ مما يعزز من رفاهية القيادة المعتادة في سيارات الفئة الثالثة دائمًا.

بطاريات جيل سادس بمدى يتجاوز 800 كم للشحنة الواحدة

تستخدم "i3" خلايا بطارية أسطوانية جديدة كليًّا تتميز بكثافة طاقة أعلى بنسبة 20% مقارنة بالأجيال السابقة. 

وبفضل التصميم الانسيابي للهيكل السيدان الذي يقلل من مقاومة الهواء، يتوقع الخبراء أن يتجاوز المدى التشغيلي للسيارة حاجز 800 كيلومتر (وفق معيار WLTP)، متفوقة بذلك على شقيقتها الكبرى "iX3" متعددة الاستخدامات. 

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الرسمي للسيارة في مصنع ميونخ خلال النصف الثاني من عام 2026؛ مما يمثل بداية مرحلة جديدة كليًا لشركة بي إم دبليو في صراع الريادة بقطاع السيارات الكهربائية الفاخرة. 

bmw i3 منصة Neue Klasse مواصفات بي إم دبليو i3 2026 شحن بي إم دبليو أسعار سيارات BMW الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الكويت

سفير الكويت يُعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي انطلقت من العراق

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يكشف هوية الجندي السابع الذي قُتل في الحرب الإيرانية

عمرو اديب

عمرو أديب يحذر من التهاون تجاه إيران

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد