بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

أماطت شركة (BMW) اللثام عن المواصفات الفنية الأولى لطرازها المرتقب "i3"، النسخة الكهربائية كليًا من الفئة الثالثة الأيقونية، وذلك قبيل العرض العالمي الأول المقرر في 18 مارس 2026.

وتعد هذه السيارة الطراز الثاني الذي يعتمد على منصة “نيو كلاس” الثورية؛ حيث تهدف العلامة البافارية من خلالها إلى نقل الحمض النووي الرياضي للفئة الثالثة إلى عصر الطاقة النظيفة.

وتأتي "BMW i3" مزودة بالجيل السادس من تقنية (eDrive)، التي تضمن أداءً فائقًا وكفاءة طاقة غير مسبوقة؛ مما يجعلها معيارًا جديدًا في فئة السيدان الرياضية الفاخرة عالميًا.

منصة 800 فولت وقدرة شحن فائقة تضيف 370 كم في 10 دقائق

تعتمد "بي إم دبليو i3" الجديدة على هندسة كهربائية متطورة بجهد 800 فولت؛ مما يمنحها قدرة شحن استثنائية تصل إلى 400 كيلووات.

وتسمح هذه التقنية باستعادة نحو 372 كيلومترًا من المدى في غضون 10 دقائق فقط من الشحن السريع؛ مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار في الرحلات الطويلة.

وتعمل السيارة بنظام دفع كلي (xDrive) يجمع بين محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 469 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر.

وبفضل هذه المنظومة، من المتوقع أن تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في زمن يقل عن 4.9 ثوان؛ مما يؤكد هويتها الرياضية الصرفة رسميًا.

خضعت النماذج الأولية من "i3" لاختبارات قاسية في مركز السويد الشتوي، ركزت بشكل أساسي على ضبط نظام الحوسبة المركزي الجديد الذي تطلق عليه الشركة اسم “قلب الفرح”.

ويمثل هذا النظام "عقلًا" إلكترونيًّا فائق الذكاء يدير عمليات الدفع، والمكابح، والتوجيه بشكل متكامل، وبسرعة استجابة تفوق الأنظمة الحالية بـ 10 مرات.

وتساهم هذه التقنية في تقليل تدخلات نظام الثبات الإلكتروني (DSC)؛ مما يمنح السائق تحكمًا أكثر دقة وانسيابية حتى على الأسطح المنزلقة.

وتضمن ميزة "التوقف الناعم" (Soft-Stop) كبحًا هادئًا وسلسًا تمامًا دون أي ارتجاجات؛ مما يعزز من رفاهية القيادة المعتادة في سيارات الفئة الثالثة دائمًا.

بطاريات جيل سادس بمدى يتجاوز 800 كم للشحنة الواحدة

تستخدم "i3" خلايا بطارية أسطوانية جديدة كليًّا تتميز بكثافة طاقة أعلى بنسبة 20% مقارنة بالأجيال السابقة.

وبفضل التصميم الانسيابي للهيكل السيدان الذي يقلل من مقاومة الهواء، يتوقع الخبراء أن يتجاوز المدى التشغيلي للسيارة حاجز 800 كيلومتر (وفق معيار WLTP)، متفوقة بذلك على شقيقتها الكبرى "iX3" متعددة الاستخدامات.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الرسمي للسيارة في مصنع ميونخ خلال النصف الثاني من عام 2026؛ مما يمثل بداية مرحلة جديدة كليًا لشركة بي إم دبليو في صراع الريادة بقطاع السيارات الكهربائية الفاخرة.