بعد نشر طائرات إف-16.. أردوغان يتعهد باتخاذ إجراءات إضافية في شمال قبرص

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وجودها العسكري في شمال قبرص، وذلك عقب نشر مقاتلات من طراز F‑16 Fighting Falcon في المنطقة، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار حماية المصالح التركية وضمان أمن القبارصة الأتراك.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية رسمية، إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في شرق البحر المتوسط، مشددًا على أن تركيا لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية أو سياسية للحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك.

وأضاف أن نشر الطائرات المقاتلة يندرج ضمن التدابير الدفاعية التي تهدف إلى تعزيز الردع في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر حول جزيرة قبرص، التي تشهد انقسامًا سياسيًا منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا في الجنوب، وكيان القبارصة الأتراك في الشمال المدعوم من أنقرة والمعروف باسم جمهورية شمال قبرص التركية، والذي لا تعترف به سوى تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن نشر المقاتلات التركية يعكس استعداد القوات المسلحة التركية للتعامل مع أي تهديد محتمل في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تراقب التحركات العسكرية والسياسية في شرق المتوسط، خصوصًا في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على موارد الطاقة البحرية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة توترات متزايدة بين تركيا وعدد من الدول، من بينها اليونان وقبرص، بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

كانت أنقرة قد أكدت مرارًا أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها في الموارد الطبيعية في المنطقة، إلى جانب حماية مصالح القبارصة الأتراك.

كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل دعمها السياسي والعسكري لشمال قبرص، مشيرًا إلى أن تركيا تعتبر أمن المنطقة جزءًا من أمنها القومي. وأضاف أن أي محاولات لتهميش القبارصة الأتراك أو فرض واقع سياسي جديد في الجزيرة لن تكون مقبولة بالنسبة لأنقرة.

ومن جانبها، لم تصدر حتى الآن ردود رسمية مفصلة من الحكومة القبرصية أو اليونانية بشأن نشر الطائرات التركية، إلا أن مسؤولين في البلدين أعربوا في مناسبات سابقة عن قلقهم من الخطوات العسكرية التركية في المنطقة، معتبرين أنها قد تسهم في زيادة التوتر في شرق المتوسط.

ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة لأردوغان قد تعكس مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري في ملف قبرص، في ظل استمرار الخلافات الإقليمية حول الأمن والطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.