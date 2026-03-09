قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
بعد نشر طائرات إف-16.. أردوغان يتعهد باتخاذ إجراءات إضافية في شمال قبرص

اردوغان
اردوغان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وجودها العسكري في شمال قبرص، وذلك عقب نشر مقاتلات من طراز F‑16 Fighting Falcon في المنطقة، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار حماية المصالح التركية وضمان أمن القبارصة الأتراك.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية رسمية، إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في شرق البحر المتوسط، مشددًا على أن تركيا لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية أو سياسية للحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك. 

وأضاف أن نشر الطائرات المقاتلة يندرج ضمن التدابير الدفاعية التي تهدف إلى تعزيز الردع في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر حول جزيرة قبرص، التي تشهد انقسامًا سياسيًا منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا في الجنوب، وكيان القبارصة الأتراك في الشمال المدعوم من أنقرة والمعروف باسم جمهورية شمال قبرص التركية، والذي لا تعترف به سوى تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن نشر المقاتلات التركية يعكس استعداد القوات المسلحة التركية للتعامل مع أي تهديد محتمل في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تراقب التحركات العسكرية والسياسية في شرق المتوسط، خصوصًا في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على موارد الطاقة البحرية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة توترات متزايدة بين تركيا وعدد من الدول، من بينها اليونان وقبرص، بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

كانت أنقرة قد أكدت مرارًا أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها في الموارد الطبيعية في المنطقة، إلى جانب حماية مصالح القبارصة الأتراك.

كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل دعمها السياسي والعسكري لشمال قبرص، مشيرًا إلى أن تركيا تعتبر أمن المنطقة جزءًا من أمنها القومي. وأضاف أن أي محاولات لتهميش القبارصة الأتراك أو فرض واقع سياسي جديد في الجزيرة لن تكون مقبولة بالنسبة لأنقرة.

ومن جانبها، لم تصدر حتى الآن ردود رسمية مفصلة من الحكومة القبرصية أو اليونانية بشأن نشر الطائرات التركية، إلا أن مسؤولين في البلدين أعربوا في مناسبات سابقة عن قلقهم من الخطوات العسكرية التركية في المنطقة، معتبرين أنها قد تسهم في زيادة التوتر في شرق المتوسط.

ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة لأردوغان قد تعكس مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري في ملف قبرص، في ظل استمرار الخلافات الإقليمية حول الأمن والطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شمال قبرص القبارصة الأتراك وسائل إعلام تركية رسمية شرق البحر المتوسط

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

