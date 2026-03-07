بحضور أردوغان.. محمود الشحات أنور يحيي حفل الإفطار الجماعي في تركيا| صور

شارك القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، في حفل الإفطار الرئاسي الخاص للقيادات الدينية التركية، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حفل الإفطار الرئاسي الخاص للقيادات الدينية التركية

وكتب الشيخ محمود الشحات عبر حسابه على منصة إكس: "بدعوة خاصة من القصر الرئاسي التركي، وفي رمضان 2026، تشرفت بالمشاركة في حفل الإفطار الرئاسي تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحضور فخامته وضيوفه الكرام".

وأضاف أن الرئيس أردوغان أعرب عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بصوته العذب وما أضفاه من أجواء إيمانية وروحانية خلال المناسبة، كما عبّر عن سعادته بهذه المشاركة المباركة وتطلعه لتكرار الزيارة مرة أخرى.