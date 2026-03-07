التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني بالتعادل 1-1 .
جاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 5، فيما تعادل ريال سوسيداد في الدقيقة 9 عن طريق كارلوس سولير.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: مولينا - خيمينيز - هانكو - روجيري.
خط الوسط: رودري ميندوزا - سيميوني - كوكي - تياجو ألمادا.
خط الهجوم: سورلوث - لوكمان.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.