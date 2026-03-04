قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

لم يكن ينقص جماهير برشلونة سوى هدف واحد ليكتمل مشهد ريمونتادا جديدة تضاف إلى لياليه الخالدة، فالفريق الكتالوني نجح في الفوز بثلاثية نظيفة على ملعب «الكامب نو» في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه لم يتمكن من تعويض خسارته برباعية في مدريد أمام أتلتيكو مدريد، لتتوقف العودة عند حدود الإعجاب دون أن تتحول إلى معجزة مكتملة.

ورغم الأداء القوي والضغط المكثف منذ الدقيقة الأولى، إلا أن عدة أسباب تكتيكية وفنية وذهنية تضافرت لتحرم برشلونة من كتابة فصل جديد في كتاب الريمونتادا.

صلابة دفاع سيميوني

حين يتعلق الأمر بمباريات خروج المغلوب، يصبح دييجو سيميوني، المدرب الأرجنتيني، من طراز خاص. دخل اللقاء بخطة دفاعية واضحة 5-4-1 مع انضباط تكتيكي صارم وإغلاق تام للمساحات بين الخطوط.

أتلتيكو لم يسعَ إلى المبادرة الهجومية، بل ركز على امتصاص الحماس الكتالوني مع الاعتماد على المرتدات السريعة كلما سنحت الفرصة. هذه المنظومة أجبرت برشلونة على اللعب العرضي لفترات طويلة وأفقدته عنصر المفاجأة في العمق.

غياب اللمسة الأخيرة

الضغط العالي والاستحواذ والسيطرة كلها عناصر حضرت بقوة، لكن العنصر الأهم غاب في اللحظة الحاسمة، وهو التسجيل.

أهدر فيران توريس فرصتين محققتين في بداية اللقاء، في توقيت كان من شأنه أن يغير شكل المباراة بالكامل لو تُرجمت إحدى الفرص إلى هدف مبكر. الفارق بين العودة التاريخية والخروج المشرف تمثل في دقة اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، وهي النقطة التي خذلت أصحاب الأرض.

سلاح أتلتيكو الخفي

كلما سجل برشلونة هدفًا وحاول رفع إيقاع المباراة، كان لاعبو أتلتيكو يتقنون لعبة خفض النسق بذكاء شديد: تباطؤ في تنفيذ الكرات الثابتة، تمركز دفاعي عميق، وتمريرات تقتل الحماس.

برشلونة ساعد ضيفه أحيانًا بكثرة التمريرات السلبية والاعتماد على البناء البطيء بدل اللعب المباشر والتمرير السريع، الذي ظهر في بعض اللقطات وكاد يفتح ثغرات حقيقية في دفاع الروخيبلانكوس.

التنظيم الجماعي

شهدت المباراة بروز عدة أسماء لافتة، حيث واصل لامين يامال تألقه وصنع هدف الافتتاح بمجهود فردي رائع، بينما قدم مارك بيرنال ليلة استثنائية بتسجيله هدفين، ليؤكد أن مستقبل وسط برشلونة في أيدٍ واعدة.

لكن كرة القدم في مثل هذه المواجهات لا تُحسم بالأداء الفردي فقط، بل بالمنظومة الجماعية القادرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة. أتلتيكو لعب ككتلة واحدة، بينما افتقد برشلونة أحيانًا للتوازن بين الحماس الهجومي والحذر الدفاعي.

خوان جارسيا أنقذ لحظة التحول

في مباريات التفاصيل الصغيرة قد تكون كرة واحدة كافية لقلب المشهد. الحارس خوان جارسيا لم يُختبر كثيرًا، لكنه تصدى لكرة حاسمة من أنطوان جريزمان في الشوط الأول وأبقى النتيجة تحت السيطرة.

لو اهتزت الشباك في تلك اللحظة لتغير السيناريو، وربما تحولت الريمونتادا من حلم مؤجل إلى حقيقة مدوية.

توقف الحلم الكتالوني عند الهدف الثالث، لكنه كشف في الوقت ذاته عن ملامح فريق قادر على العودة والمنافسة. ما حرم برشلونة من إكمال المهمة لم يكن نقص الرغبة أو الشجاعة، بل مزيج من صلابة الخصم وسوء استغلال الفرص وسوء إدارة بعض لحظات المباراة.

الريمونتادا لم تكتمل هذه المرة، لكن الرسالة كانت واضحة: برشلونة ما زال يملك الروح، غير أنه يحتاج إلى قدر أكبر من الفاعلية والهدوء أمام المرمى حين تحين لحظة الحسم.

برشلونة الكامب نو كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد سيميوني دييجو سيميوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

متلازمة ما قبل الحيض

أطعمة وحيل .. اكتشفي طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض

باباغنوج

هنتسحر إيه النهاردة .. فول بالبيض الأومليت وسلاطة بابا غنوج بالفلفل المشوي

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد